ملف الصباح
شيخوخة القوانين
بعضها يعود إلى الفترة الاستعمارية وأخرى ظلت في رفوف البرلمان سنوات طويلة يهدد الفساد استقرار المجتمعات والثقة في المؤسسات، ما يؤدي إلى إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها، نتيجة تراجع سيادة القانون. وإذا كانت أوراش محاربة الفساد متعددة، إلا أن أهمها وجود قوانين فعالة قادرة علىأكمل القراءة »
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