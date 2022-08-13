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ملف الصباح

شيخوخة القوانين

منذ دقيقتين
بعضها يعود إلى الفترة الاستعمارية وأخرى ظلت في رفوف البرلمان سنوات طويلة يهدد الفساد استقرار المجتمعات والثقة في المؤسسات، ما يؤدي إلى إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها، نتيجة تراجع سيادة القانون. وإذا كانت أوراش محاربة الفساد متعددة، إلا أن أهمها وجود قوانين فعالة قادرة علىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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