مجتمع
حراس ليليون يطالبون بالإنصاف
يواصل الحراس الليليون ببني ملال احتجاجاتهم، لتحسين أوضاعهم المهنية ووضع قانون منظم للمهنة يحميهم من تبعات الاعتداءات، وصيانة كرامتهم نظير الجهود التي يبذلونها أثناء قيامهم بواجباتهم وحماية ممتلكات المواطنين. ويشتكي الحراس الليليون من غياب حماية قانونية تضمن لهم كرامتهم ما يحطم معنوياتهم وينسف كل جهودهم, بعد أنأكمل القراءة »
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