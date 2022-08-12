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وطنية

رؤساء في ورطة أسواق أسبوعية

منذ 54 ثانية
مواسم الفروسية تفضح صفقاتها وخروقات في تهيئتها والداخلية تطارد ريع المذابح كشفت مواسم الفروسية النقاب عن تجاوزات في إنجاز صفقات تجهيز وإعادة تهيئة أسواق أسبوعية تورط رؤساء جماعات ورؤساء مجالس إقليمية، إذ فتحت مصالح الإدارة الترابية تحقيقات تهدد بإسقاط منتخبين متهمين بالتلاعب في صفقات منحت إلى شركاتأكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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