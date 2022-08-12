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الصباح الفني

الستاتي‭ ‬بمولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أمغار

منذ 7 دقائق
أحيى‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الستاتي‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ “‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أمغار‭” ‬بالجديدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عشاق‭ ‬الأغنية‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬تقديمه‭ ‬باقة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المشهورة‭.‬ وأدى‭ ‬الستاتي‭ ‬وسط‭ ‬تفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمهوره‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أغان‭ ‬ريبرتواره‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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