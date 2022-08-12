الصباح الفني
الستاتي بمولاي عبد الله أمغار
أحيى الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم “مولاي عبد الله أمغار” بالجديدة الأسبوع الجاري، حيث كان عشاق الأغنية الشعبية على موعد مع تقديمه باقة متنوعة من الأعمال المشهورة. وأدى الستاتي وسط تفاعل كبير من قبل جمهوره مجموعة من أغان ريبرتواره الخاص، إلى جانبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا