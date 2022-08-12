وطنية
مقاضاة رئيس مجلس النواب
وكيل الملك بالرباط يتوصل بشكاية ضد الطالبي بعد نعت المغاربة بالمرضى انتهى جمال الدين ريان، رئيس مرصد الجالية والتواصل بأمستردام بهولندا، أول أمس (الأربعاء)، من إجراءات وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار،أكمل القراءة »
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