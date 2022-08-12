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حوادث

الحبس لمزارعي كيف بتاونات

منذ 5 دقائق
وزعت ابتدائية تاونات، في جلسة واحدة 15 شهرا حبسا نافذا بتفاوت على 4 مزارعين للقنب الهندي جلهم من منطقة غفساي أوقفوا تباعا لوجودهم موضوع مذكرات بحث، بناء على شكايات أو معلومات أدلى بها أعوان سلطة عن استغلالهم أراضي في ملكيتهم في هذه الزراعة بعد شهور من تقنينها.أكمل القراءة »

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