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حوادث

الإطاحة بداعشي بتطوان

منذ 5 دقائق
متشبع بأفكار متطرفة تحرض على تكفير المجتمع وممثلي السلطات والقوات العمومية مازالت الحرب التي تقودها السلطات الأمنية على معتنقي الفكر المتطرف، الذي يهدد الأمن وسلامة المواطنين متواصلة، إذ تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص متطرف موال لتنظيم “داعش” الإرهابي،أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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