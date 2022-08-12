الصباح الفني
قالوا
ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها «الموت يقيننا الذي يفاجئنا». كربوط كتب الشاعر والروائي نزار كربوط تدوينة جاء فيها «لا تنس التفاصيل الصغيرة لأن فيها حكايات لم ترو بعد». الإدريسي كتبت الفنانة هناء الإدريسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “هناك دائما جمال فيأكمل القراءة »
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