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الصباح الفني

قالوا

منذ 7 دقائق
هناء الإدريسي (خاص)
ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬يقيننا‭ ‬الذي‭ ‬يفاجئنا‮»‬‭. ‬ كربوط كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والروائي‭ ‬نزار‭ ‬كربوط‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنس‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬لأن‭ ‬فيها‭ ‬حكايات‭ ‬لم‭ ‬ترو‭ ‬بعد‮»‬‭.‬ الإدريسي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬هناء‭ ‬الإدريسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬هناك‭ ‬دائما‭ ‬جمال‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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