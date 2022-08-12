وطنية
برلمانيون يهاجمون ريع سيارات الدولة
تكلف 140 مليار سنتيم والمعارضة تجر لفتيت إلى المساءلة تجوب 115 ألف سيارة ، وضعت رهن إشارة كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات العمومية، والمنتخبين في المجالس الترابية الكثيرة، وبعض المسؤولين في البرلمان وأغلبية الوزراء، ، شوارع المغرب، ما يكلف خزينة الدولة أزيد من 140 مليار سنتيم. وانتقد برلمانيونأكمل القراءة »
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