حوادث
حصيلة اعتقالات “مشاغبي عاشوراء”
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حصيلة الاعتقالات والمحجوزات المرتبطة باحتفالات ذكرى عاشوراء، إذ أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء، عن إيقاف 228 شخصا من بينهم 41 قاصرا، فضلا عن حجز 360أكمل القراءة »
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