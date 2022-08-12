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وطنية

‭”‬الكميلة‭” ‬تقلق‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية

منذ 19 ثانية
تحول‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمهاجر،‭ ‬الذي‭ ‬يحتفى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬عاشر‭ ‬غشت‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬وتحتضنه‭ ‬ولايات‭ ‬وعمالات‭ ‬الجهات‭ ‬والأقاليم،‭ ‬إلى‭ ‬محاكمة‭ ‬لبعض‭ ‬الإدارات‭ ‬ومسؤوليها،‭ ‬الذين‭ ‬يضعون‭ ‬عراقيل‭ ‬مختلفة‭ ‬أمام‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية،‭ ‬ويحرمونهم‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬حوائجهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬قبل‭ ‬انقضاء‭ ‬آجال‭ ‬عطلتهم‭ ‬الصيفية‭.‬ وفجر‭ ‬مهاجرون‭ ‬ملفات‭ ‬ساخنة،‭ ‬واتهموا‭أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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