وطنية
”الكميلة” تقلق الجالية المغربية
تحول اليوم الوطني للمهاجر، الذي يحتفى به في عاشر غشت من كل سنة، وتحتضنه ولايات وعمالات الجهات والأقاليم، إلى محاكمة لبعض الإدارات ومسؤوليها، الذين يضعون عراقيل مختلفة أمام أبناء الجالية، ويحرمونهم من قضاء حوائجهم في الوقت المناسب، قبل انقضاء آجال عطلتهم الصيفية. وفجر مهاجرون ملفات ساخنة، واتهمواأكمل القراءة »
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