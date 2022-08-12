الصباح الفني
عمور يشكر جمهوره
عبر الفنان حاتم عمور عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله الفني المنظم بأبي رقراق بالرباط ضمن سهرات الصيف، في إطار فعاليات مهرجان الرباط إفريقيا. ووجه عمور رسالة إلى جمهوره عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” جاء فيها “شكر كبير للجمهور الغفير الذي جاء سواء من بعيد أو قريب ليتقاسمأكمل القراءة »
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