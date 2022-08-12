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الصباح الفني

عمور‭ ‬يشكر‭ ‬جمهوره

منذ 20 ثانية
‮ ‬عبر‭ ‬الفنان‭ ‬حاتم‭ ‬عمور‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بنجاح‭ ‬حفله‭ ‬الفني‭ ‬المنظم‭ ‬بأبي‭ ‬رقراق‭ ‬بالرباط‭ ‬ضمن‭ ‬سهرات‭ ‬الصيف،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬الرباط‭ ‬إفريقيا‭.‬ ووجه‭ ‬عمور‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬شكر‭ ‬كبير‭ ‬للجمهور‭ ‬الغفير‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬أو‭ ‬قريب‭ ‬ليتقاسم‭أكمل القراءة »

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