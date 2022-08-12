حوادث
جثة مذبوحة تستنفر أمن مراكش
الهالك عثر عليه مرميا وسط نفايات بمنطقة خلاء تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، الزمن، لفك لغز جريمة قتل بشعة، بعد العثور أول أمس (الأربعاء)، على جثة عامل بناء مذبوحة من الوريد. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الهالك الثلاثيني عثر على جثتهأكمل القراءة »
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