وطنية
مراجعة عقود النظافة بالبيضاء
اجتماعات في المقاطعات والعمالات لتجميع المقترحات والملاحظات الأولية قبل نهاية السنة الجارية انطلقت اجتماعات تقييم أداء الشركتين المفوض لهما قطاع جمع النفايات المنزلية والمشابهة بالبيضاء على مستوى لجان التتبع بعمالات المقاطعات، في أفق الحسم في أهم المقترحات والتعديلات التي ستطرأ على عقدي التدبير اللذين دخلا حيز التنفيذ،أكمل القراءة »
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