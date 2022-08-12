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وطنية

مراجعة‭ ‬عقود‭ ‬النظافة‭ ‬بالبيضاء‭ ‬

منذ 41 ثانية
اجتماعات‭ ‬في‭ ‬المقاطعات‭ ‬والعمالات‭ ‬لتجميع‭ ‬المقترحات‭ ‬والملاحظات‭ ‬الأولية‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الجارية انطلقت‭ ‬اجتماعات‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬الشركتين‭ ‬المفوض‭ ‬لهما‭ ‬قطاع‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬المنزلية‭ ‬والمشابهة‭ ‬بالبيضاء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لجان‭ ‬التتبع‭ ‬بعمالات‭ ‬المقاطعات،‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬المقترحات‭ ‬والتعديلات‭ ‬التي‭ ‬ستطرأ‭ ‬على‭ ‬عقدي‭ ‬التدبير‭ ‬اللذين‭ ‬دخلا‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭أكمل القراءة »

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