الجامعة تنفصل عن خاليلوزيتش بالتراضي

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها قررت الإنفصال بالتراضي عن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أنه “بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة والمدرب الوطني وحيد خاليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كاس العالم قطر 2022 ، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الجامعة تقدمت بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب وحيد خاليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة”، مشيرا إلى أن “وحيد خاليلوزيتش تمنى حظا سعيدا للنخبة الوطنية”.

وأكدت الجامعة أنها ستوفر جميع الوسائل والإمكانيات للتهيئ الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022.