بانوراما
السراويل الواسعة…الأكثر رواجا
أصبحت السراويل واسعة الساق هي الموضة الأكثر رواجا خلال موسم الصيف الحالي، كما أنها تلقى إقبالا كبيرا، إذ يمكن ارتداء هذا النمط المتعدد الاستخدامات بأكثر من أسلوب، سواء في العمل، أو المواعيد الليلية، أو أثناء الجولات الصيفية. وتضفي السراويل ذات الساق الواسعة إطلالة أنيقة، كما أنه منأكمل القراءة »
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