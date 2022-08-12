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الرياضة

الحيداوي رئيسا لأولمبيك آسفي

منذ دقيقة واحدة
المصادقة على التقريرين بالأغلبية وقبول 42 طلب انخراط انتخب محمد الحيداوي رئيسا جديدا لأولمبيك آسفي لكرة القدم، ب 14 صوتا ومعارضة منخرط واحد، في الجمع العام الذي انعقد أول أمس (الأربعاء)، بأحد المراكز الخاصة بآسفي. وحضر أشغال الجمع 18 منخرطا، وهو مجموع المنخرطين القانونيين بالفريق العبدي، وأشرفأكمل القراءة »

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