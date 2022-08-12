الرياضة
بنشيخة: هدفنا التتويج بالبطولة
مدرب بركان الجديد قال إنه حلم دائما بتدريب الفريق قال عبدالحق بنشيخة، مدرب نهضة بركان، إنه متحمس لقيادة الفريق البركاني، بعد توقيعه عقدا لموسمين. وأضاف بنشيخة خلال كلمة ألقاها أمام المكتب المسير والمنخرطين، بقاعة الاجتماعات بمركز التكوين ببركان، أنه يسعى إلى مواصلة المسار الذي حققه نهضة بركانأكمل القراءة »
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