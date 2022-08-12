الرياضة
خريبكة يضم كركاش وشينة
واصل أولمبيك خريبكة تعاقداته الصيفية، بجلب يوسف شينة وسفيان كركاش، إذ سيعززان التركيبة البشرية، بقيادة المدرب التونسي لسعد الدريدي. ووقع شينة من مواليد 12 أكتوبر 1992، عقدا يمتد لموسمين، إذ يشغل مركز ظهير أيمن، قادما من يوسفية برشيد بعد انتهاء عقده. ولعب شينة في مساره مع أملأكمل القراءة »
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