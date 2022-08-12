الرياضة
غلطة سراي يجر بلهندة إلى “طاس”
حددت محكمة التحكيم الرياضية الدولية 15 نونبر المقبل، موعدا للنظر في الدعوى القضائية التي رفعها غلطة سراي التركي، ضد مواطنه أدانا ديمير سبور والدولي المغربي يونس بلهندة. وعلمت “الصباح”، أن غلطة سراي لم يرقه انتقال بلهندة إلى ديمير سبور صيف 2021، بعد أن قرر في 10 مارسأكمل القراءة »
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