الرياضة
إيفـواري وكونغولـي بالدفـاع
المقتريض فسخ عقد كعواش وفشل في إقناع الحارس بورحو يواصل التونسي لسعد الشابي جردة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، الإشراف على عدد من اللاعبين الجدد، قصد التأشير على التوقيع لهم. ووافق الشابي مبدئيا على التوقيع للإيفواري هيرفي زاهي، والكونغولي كريستيان نسوندي، اللذين يشغلان وسط ميدان هجوميا، كما أعطىأكمل القراءة »
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