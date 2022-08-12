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الرياضة

الودراسي بـ”الماص”

منذ 42 ثانية
وقع المغرب الفاسي، أول أمس (الأربعاء)، مع اللاعب أيوب الودراسي، قادما من معيذر القطري، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد. ويشغل الودراسي (32 سنة)، مركز جناح أيسر، فيما لعب لمجموعة من الأندية الوطنية، على غرار الوداد الرياضي، لينتقل بعدها نحو الغرافة القطري ثم نادي معيذر القطري. ورفع المغربأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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