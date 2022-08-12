الرياضة
الحجـز علـى حسابـات الرجـاء
التسولي: رجاويون يحرضون ضد الفريق والبدراوي أدى بعض الديون من ماله الخاص علمت “الصباح” أن مجموعة من الدائنين، حجزوا على الحسابات البنكية للرجاء الرياضي، بسبب ديون سابقة. وحسب معلومات “الصباح” فإن الأمر يتعلق بفنادق ولاعبين سابقين والضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى، طالبت الفريق الأخضر بأداء ما عليه، إذأكمل القراءة »
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