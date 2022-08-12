الرياضة
البكـاري: نطمـح للصعـود
مدرب وادي زم قال إن الفريق احتفظ بجل لاعبي الموسم الماضي احتضنت قاعة الندوات بالملعب البلدي بوادي زم، أول أمس (الأربعاء)، ندوة صحافية، تم خلالها تقديم المدرب محمد البكاري، وأيضا مشروع المكتب المديري الجديد الذي انتخب في 7 غشت الجاري. وقدم أعضاء المكتب المديري الخطوط العريضة لبرنامجأكمل القراءة »
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