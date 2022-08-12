الرياضة
البحيري: عشت فترة عصيبة
قال ياسين البحيري، في حديث ل”الصباح”، إنه يحترم كل الأندية التي طلبت وده، إلا أن أمورا بسيطة، رجحت كفة نهضة بركان، الذي وقع له قبل أيام. وقال البحيري في التصريح نفسه، “في سني هذا أبحث عن الاستقرار النفسي أكثر من أي شيء آخر، وأتمنى أن أكون فيأكمل القراءة »
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