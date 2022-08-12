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الرياضة

الأولمبي أمام فرصة أخيرة

منذ دقيقتين
يواجه أذربيجان الراغب في الدفاع عن لقبه والتأهل إلى نصف النهاية يخوض المنتخب الوطني الأولمبي مباراة مصيرية أمام نظيره الأذربيجاني، اليوم (الجمعة)، للحفاظ على ماء الوجه، بعد الهزيمة القاسية أمام المنتخب السعودي بهدفين لصفر، أول أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات ألعاب التضامن الإسلامي. ويتعين على المنتخب الأولمبي الفوزأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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