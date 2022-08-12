مجتمع
“ورطة” المطرح الجديد لمديونة
عادت عقارب الساعة سنوات إلى الوراء، حين كان البيضاويون يتخوفون من انهيار وشيك لجبال الأزبال الشاهقة بالمطرح القديم للبيضاء بإقليم مديونة، وهو المشهد الذي يتكرر بحذافيره، اليوم، بالمطرح المراقب الجديد، بعد أن انتقلت النفايات من المستوى الأول إلى الثاني من العلو. وبدأت ملامح ورطة حقيقية في هذاأكمل القراءة »
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