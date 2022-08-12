مجتمع
شاطئ الريفيين… قبلة البسطاء
يمتد على مساحة شاسعة بمواقف سيارات فسيحة وتنقصه تجهيزات ومرافق بين مارينا سمير والفنيدق يقع شاطئ جميل يمتد على مسافة كيلومترات. هو واحد من أجمل الشواطئ الواقعة على الساحل المتوسطي بين المضيق وسبتة، يخضع للنفوذ الترابي لجماعة الفنيدق التي يفتخر سكانها بأنهم قريبون من واحد من الشواطئأكمل القراءة »
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