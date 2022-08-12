الرياضة
سبع ميداليات جديدة للمغرب بتركيا
ألعاب القوى والتايكووندو يرفعان رصيد المشاركة الوطنية في الألعاب الإسلامية إلى 13 ميدالية أضافت الرياضة الوطنية سبع ميداليات جديدة إلى رصيدها، أول أمس (الأربعاء)، خلال اليوم الثالث من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تحتضنها قونيا إلى غاية الاثنين المقبل، بفضل رياضتي التايكووندو وألعاب القوى. ورفع المغرب رصيدهأكمل القراءة »
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