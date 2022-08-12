الرياضة
طارق مصطفى: البطولة أقوى قاريا
المدرب المصري لأولمبيك آسفي قال إنه يحتاج 12 لاعبا بعد رحيل الأساسيين قال طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، إن هدف فريقه في الموسم المقبل هو البقاء بالقسم الأول، مبرزا قوة البطولة الوطنية. وأضاف مصطفى في حوار مع «الصباح»، أن الأهداف تكبر مع توالي المباريات وكشف أنه سيسعىأكمل القراءة »
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