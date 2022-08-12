مجتمع
كورونا تعيش مع صاحبها
تشير الأرقام إلى أن معظم الأشخاص المصابين بـ “كوفيد 19″، يشفون منه شفاء تاما، إلا أن هناك أدلة تؤكد أن 12.7 في المائة، من الأفراد يعانون عددا من التأثيرات، بعد تعافيهم من المرض. وتعرف هذه الأعراض باسم “حالة ما بعد كوفيد” أو “كوفيد الطويل”. وكشفت دراسة أجريتأكمل القراءة »
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