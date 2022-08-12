fbpx
مجتمع

كورونا تعيش مع صاحبها

منذ 3 دقائق
تشير الأرقام إلى أن معظم الأشخاص المصابين بـ “كوفيد 19″، يشفون منه شفاء تاما، إلا أن هناك أدلة تؤكد أن 12.7 في المائة، من الأفراد يعانون عددا من التأثيرات، بعد تعافيهم من المرض. وتعرف هذه الأعراض باسم “حالة ما بعد كوفيد” أو “كوفيد الطويل”. وكشفت دراسة أجريتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.