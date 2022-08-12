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هندام القضاة يغضب الداكي
رئيس النيابة العامة طالبهم بالحضور إلى مقرات العمل بلباس رسمي أغضب حضور بعض قضاة النيابة العامة إلى مقرات العمل بلباس غير لائق، الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، الذي بعث دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم، يثير انتباههمأكمل القراءة »
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