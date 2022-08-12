بانوراما
مديح… مربي الأجيال
غائبون حاضرون 2 عرف بالمدرب الهادئ والنصوح ووفاته خسارة للكرة الوطنية رياضيون مازال الشارع المغربي يهتف باسمائهم، بعد وفاتهم قبل سنوات، في ظروف خاصة، فكانت طريقة رحيلهم، وعطاءاتهم في الميادين، مرسخة لأسمائهم في ذاكرة الجماهير. صورهم لم تغب عن المدرجات وعن ألسن المحبين، تستعمل لتحفيز اللاعبين الحاليين،أكمل القراءة »
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