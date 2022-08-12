بانوراما
خـلـيـة فـكـري… البـدايـة
حكايات إرهابيين 1 نسقت وخططت مع أبي إلياس المجاطي لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب هذه الحلقات محاولة، من ياسين لملس، باحث في الحركات الإسلامية، تقديم قراءة جديدة للأحداث الإرهابية التي عاشها المغرب، وأخطر الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها، والتميز المغربي في القضاء عليها، سواء من حيث المقاربة الأمنية،أكمل القراءة »
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