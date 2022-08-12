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بانوراما

خـلـيـة فـكـري… البـدايـة

منذ 5 دقائق
Two out of 27 alleged members of the Tetouan cell arrive at the Sale courthouse on May 20, 2008 in Sale. They are accused of seeking to send Islamists to fight in Iraq. AFP PHOTO/ABDELHAK SENNA
حكايات إرهابيين 1 نسقت وخططت مع أبي إلياس المجاطي لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب هذه الحلقات محاولة، من ياسين لملس، باحث في الحركات الإسلامية، تقديم قراءة جديدة للأحداث الإرهابية التي عاشها المغرب، وأخطر الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها، والتميز المغربي في القضاء عليها، سواء من حيث المقاربة الأمنية،أكمل القراءة »

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