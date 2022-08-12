الصباح الفني
العروسي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها
تقاسمت الفنانة نادية العروسي مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورا من أجواء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها أميرة الأول، وسط أجواء مميزة اختارت أن تكون بمشاركة مجموعة من المقربين منها. وكتبت نادية العروسي في تعليق على إحدى الصور رفقة ابنتها قائلة “ابنتي الغالية يا من كنتأكمل القراءة »
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