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الصباح الفني

العروسي‭ ‬تحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬ابنتها

منذ 3 دقائق
نادية لعروسي
‮ تقاسمت‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬العروسي‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬صورا‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالها‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬ابنتها‭ ‬أميرة‭ ‬الأول،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة‭ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المقربين‭ ‬منها‭.‬ وكتبت‭ ‬نادية‭ ‬العروسي‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬الصور‭ ‬رفقة‭ ‬ابنتها‭ ‬قائلة‭ “‬ابنتي‭ ‬الغالية‭ ‬يا‭ ‬من‭ ‬كنت‭أكمل القراءة »

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