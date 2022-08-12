الرياضة
“كـاف” تحبـط منـاورات الجزائـر
رئيس الاتحادية أثار موضوع عضوية “بوليساريو” وموتسيبي يتجاهله انتقد جهيد زفيزف، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للكنفدرالية الإفريقية، الخاصة بالعضوية داخل الهيأة الكروية الأولى في القارة، خلال الجمع العام لـ “كاف” المنعقد بتنزانيا، الثلاثاء الماضي. وعدلت “كاف” المادة الرابعة الخاصة خلال الجمعأكمل القراءة »
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