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بانوراما

إصابة إلياس واعتقاله

منذ 6 دقائق
المجاطي… من الملالي إلى البغدادي 11 من بين التهم الموجهة إليه التواصل مع مؤسسات إعلامية معادية للخلافة تفتح “الصباح” من خلال هذه السلسلة قصة أم آدم المجاطي وابنها إلياس، وتتعقب “مغامراتهما” بعد التحاقهما بالتنظيم الإرهابي داعش من خلال كتاب “رحلتي مع آل المجاطي من إمارة الملالي إلىأكمل القراءة »

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