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المساواة في الإرث… “جري طوالك”
63 في المائة يرفضونها من بينهم نسبة كبيرة من النساء حسب استطلاع رأي يبدو أن الوصول إلى المساواة في الإرث مهمة تكاد تكون شبه مستحيلة. فمهما مرت السنوات، وتبدلت العقليات، وتطور المجتمع، تظل النظرة إلى قانون الإرث هي ذاتها، لا تتزحزح. في استطلاع للرأي، أنجزته يومية “ليكونوميست”أكمل القراءة »
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