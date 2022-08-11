fbpx
الأولى

تحت الدف

منذ دقيقتين
يبدو أن الكل في عطلة جماعية هذا الصيف. الجماعات خالية من الموظفين، إلا من رحم ربك. المحامون والقضاة والمحاكم في عطلة قضائية. موظفو بعض الإدارات “يسلتون” في ساعة مبكرة من اليوم، وحتى إن وجدت واحدا منهم، يطلب منك العودة بداية شتنبر المقبل! لتظل مصالح المواطنين معطلة إلىأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.