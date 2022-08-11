الأولى
تحت الدف
يبدو أن الكل في عطلة جماعية هذا الصيف. الجماعات خالية من الموظفين، إلا من رحم ربك. المحامون والقضاة والمحاكم في عطلة قضائية. موظفو بعض الإدارات “يسلتون” في ساعة مبكرة من اليوم، وحتى إن وجدت واحدا منهم، يطلب منك العودة بداية شتنبر المقبل! لتظل مصالح المواطنين معطلة إلىأكمل القراءة »
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