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بانوراما

احــذروا قــنــاديل الــبــحر

منذ 12 دقيقة
الدكتور حمضي قال إنها تسبب تسمما موضعيا محذرا من استعمال المياه المعدنية لتنظيفهاكشف الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في النظم والسياسات الصحية، المشاكل التي يمكن أن تترتب عن لسعات قناديل البحر، مؤكدا أنه عند ملامستها تفرز مواد تسبب تسمما موضعيا. وأوضح حمضي أن المصاب يعاني مجموعة منأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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