حوادث
اعتقال مروجي مخدرات بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية كليز بمراكش، من اعتقال شخصين في حالة سكر وبحوزتهما كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر ب 700 غرام، كانا ينويان ترويجها بأحياء المدينة. وأوضحت المصادر نفسها، ان الصدفة قادت إلى اعتقال المعنيين بالأمر، إذ تم إيقافهما من قبل دورية أمنية، قصد تنقيطهما خلالأكمل القراءة »
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