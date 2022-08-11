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حوادث

اعتقال مروجي مخدرات بمراكش

منذ دقيقتين
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية كليز بمراكش، من اعتقال شخصين في حالة سكر وبحوزتهما كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر ب 700 غرام، كانا ينويان ترويجها بأحياء المدينة. وأوضحت المصادر نفسها، ان الصدفة قادت إلى اعتقال المعنيين بالأمر، إذ تم إيقافهما من قبل دورية أمنية، قصد تنقيطهما خلالأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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