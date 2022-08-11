بانوراما
حقائب اليد الكبيرة
إن حقائب اليد الكبيرة من أبرز صيحات الموضة خلال الصيف الجاري، كما تعد من أكثرها عملية، إذ لا يقتصر الأمر على إطلالة جذابة، بل أيضا لجمع كثير من الأغراض بها، مثل النظارات الشمسية أو الكريمات وغيرها. وينصح المختصون في الموضة باختيار حقيبة مناسبة سواء كانت مصنوعة منأكمل القراءة »
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