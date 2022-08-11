fbpx
بانوراما

“واد لاو”… اصطياف بطعم السمك الطازج

منذ 17 دقيقة
من بين المنتجعات السياحية الممتدة من تطوان إلى الحسيمة  “واد لاو” واحد من المنتجعات الواقعة على الشريط الساحلي الممتد من تطوان إلى الحسيمة، إذ لا تبعد هذه المدينة عن تطوان إلا بحوالي 44 كيلومترا، ولا غرابة أن تكون وجهة للاصطياف الصيفي، حيث يقصدها الكثيرون من مناطق شتىأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.