بانوراما
“واد لاو”… اصطياف بطعم السمك الطازج
من بين المنتجعات السياحية الممتدة من تطوان إلى الحسيمة “واد لاو” واحد من المنتجعات الواقعة على الشريط الساحلي الممتد من تطوان إلى الحسيمة، إذ لا تبعد هذه المدينة عن تطوان إلا بحوالي 44 كيلومترا، ولا غرابة أن تكون وجهة للاصطياف الصيفي، حيث يقصدها الكثيرون من مناطق شتىأكمل القراءة »
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