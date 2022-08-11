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لقجع يغلق باب “توسلات” الأندية

منذ 4 دقائق
أغلق فوزي لقجع، رئيس الجامعة، باب التوسلات أمام الأندية، الراغبة في تأجيل تحولها إلى نظام الشركات الرياضية، بمقتضى الاتفاقية الموقعة أخيرا، لإنهاء أزمة الديون المتراكمة. وعلمت “الصباح” أن بعض الفرق الوطنية، أبرزها الرجاء الرياضي، اضطرت إلى تغيير عقود لاعبيها الجدد، بعد تسجيلها باسم الجمعيات الرياضية، وهو ماأكمل القراءة »

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