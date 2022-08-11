الأولى
تحالف الأغلبية في مهب حرب الفرق
مناورات صراع على الزعامة في الاستقلال وخطاب نقد ذاتي في “البام” وخيبة من أداء نواب التجمع اتسعت دائرة المخاوف داخل قيادة تحالف الأغلبية من مغبة تأثيرات سلبية بين أعضاء الفرق البرلمانية المشكلة من الأحزاب الحكومية، يمكن أن تكون تداعياتها مكلفة مع اقتراب موعد الدخول السياسي المرتقب بعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا