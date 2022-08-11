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تصفية طالب مغربي بكندا

منذ 4 دقائق
عبأت السلطات الأمنية بمنطقة “ستونهام” السياحية، شمال كيبيك بكندا، طائرة صغيرة دون طيار، وفريقا من الكلاب المدربة، وشاحنات وكاميرات رصد، ومجموعات من المحققين في شعب مختلفة، لفك لغز مقتل طالب مغربي رميا بالرصاص. ومنذ التوصل بنداء استغاثة في حدود الثانية من زوال الاثنين الماضي، تحولت هذه المنطقةأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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