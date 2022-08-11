بانوراما
مضادات الأكسدة وفصل الصيف
“كول وقيس” مع أدهشور أصبحت مضادات الأكسدة من ضمن المكونات الأساسية لكريمات العناية بالبشرة ومنع آثار الشيخوخة التي تسببها الجذور الحرة، خاصة في فصل الصيف، مع زيادة التعرض لأشعة الشمس. وتعتبر الجذور الحرة، جزيئات غير مستقرة وغير مكتملة، ينتجها جسم الإنسان بشكل طبيعي. لكن عندما تتجاوزأكمل القراءة »
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