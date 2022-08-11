بانوراما
“لغرامة” في طريقها إلى الاندثار
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 10 كانت أجواء حفل الزفاف لا يمكن أن تمر في مناطق كثيرة من المغرب سواء بالمدن أو القرى دون أن يتخللها طقس “الغرامة”، فهو جزء مهم، أذ يتنافس الأقارب والأصدقاء من أجل تقديم أفضل الهدايا للعروس، تعبيرا عن فرحتهم بدخولها عالم الزوجية.ويتم تنظيمأكمل القراءة »
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