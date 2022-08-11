الأولى
السطو على قروض بأسماء مستعارة
شركات استعملت أشخاصا ذاتيين للاستفادة من تمويلات بنكية بالملايير استعمل أرباب شركات أشخاصا ذاتيين للحصول على القروض بالاستعانة بوسطاء لتسهيل العملية. وأفادت مصادر أن عمليات الاحتيال تم اكتشافها بعدما سجل تعليق أداء الأقساط الشهرية المتعلق باسترجاع القروض الممنوحة لفائدة أشخاص ذاتيين، إذ تبين أن المستفيدين من هذهأكمل القراءة »
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