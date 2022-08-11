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السطو على قروض بأسماء مستعارة

منذ دقيقتين
شركات استعملت أشخاصا ذاتيين للاستفادة من تمويلات بنكية بالملايير استعمل أرباب شركات أشخاصا ذاتيين للحصول على القروض بالاستعانة بوسطاء لتسهيل العملية. وأفادت مصادر أن عمليات الاحتيال تم اكتشافها بعدما سجل تعليق أداء الأقساط الشهرية المتعلق باسترجاع القروض الممنوحة لفائدة أشخاص ذاتيين، إذ تبين أن المستفيدين من هذهأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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