أخبار الصباح

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< جنس أدانت المحكمة الابتدائية بوادي زم، أخيرا، متورطا في ابتزاز أجانب عبر تصويرهم خلسة، وتهديدهم بنشر أشرطة جنسية، بسنة ونصف حبسا نافذا. وأظهر البحث سحب الظنين (ج. ك)، رفقة شريكه، 13 مليونا من عائدات الابتزاز. ووجهت إليه جرائم النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديدأكمل القراءة »
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